BTS en Chile bajo la lupa: Sernac oficia a productora por venta de entradas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora DG Medios para exigir explicaciones por la venta de entradas del esperado concierto de BTS en Chile, tras recibir cientos de reclamos por fallas durante el proceso.

La banda tiene programadas presentaciones los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, pero la comercialización de tickets, gestionada por Ticketmaster, ha estado marcada por acusaciones de problemas técnicos.

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Según el organismo, se registran cerca de 700 alertas de consumidores que denuncian caídas del sistema, dificultades para acceder a preventas exclusivas para fans y presencia de sitios fraudulentos que aumentaron la incertidumbre entre los compradores.

A través del oficio, el Sernac busca que la productora entregue información detallada sobre el proceso, incluyendo el número de entradas vendidas, la distribución de aforos, especialmente en sectores como cancha y área 360°, y las medidas de seguridad previstas para el evento.

La respuesta es obligatoria y forma parte de una indagatoria para determinar eventuales incumplimientos a la Ley del Consumidor.

En tanto, tras el oficio, fuentes de ADN explicaron que la cantidad de entradas disponibles para los conciertos se define con anticipación, por lo que descartan una eventual sobreventa, pese a la preocupación de algunos usuarios tras publicaciones en sitios web que señalaban que los tickets no estaban agotados; de hecho, aseguran que aún quedan localidades disponibles, especialmente en el sector de cancha, para los días 14 y 16 de octubre.

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