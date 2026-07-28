El factor que más influye en la felicidad laboral de los chilenos: 1 de cada 2 trabajadores dice tenerlo / Francisco Paredes Sierra

La confianza se posicionó como uno de los factores más importantes para la satisfacción laboral de los trabajadores chilenos, según reveló el primer Track Mutual de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Sin embargo, la investigación evidenció una importante brecha: solo el 50% de los trabajadores afirma confiar plenamente en su jefe directo.

Además, quienes declararon ese nivel de confianza alcanzaron un 86% de satisfacción laboral, mientras que entre quienes confían poco o nada la cifra cae a 28%, una diferencia de 58 puntos.

Asimismo, el estudio mostró que la confianza también fortalece el vínculo con las organizaciones. En ese grupo, un 72% aseguró que recomendaría su lugar de trabajo, porcentaje que disminuye al 31% entre quienes presentan bajos niveles de confianza.

Otro de los hallazgos apuntó al apoyo que perciben los trabajadores. Mientras el respaldo del líder alcanza un 65% y el del equipo un 62%, el apoyo de la organización llega solo al 51%, convirtiéndose en el indicador más bajo de la medición.

Pese a estas diferencias, el informe concluyó que 7 de cada 10 trabajadores encuentran sentido en su trabajo, principalmente gracias a sus motivaciones personales y a las relaciones que construyen con sus equipos.