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Corte de luz en la región Metropolitana: más de 30 mil clientes están sin suministro eléctrico

Revisa acá las comunas más afectadas.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Jovanmandic

Durante este viernes 12 de junio, se reportaron cortes de luz en diversas comunas de la región Metropolitana, en medio de una mañana que dejó lluvias en la capital.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 35 mil personas se encuentran sin luz, siendo la mayoría usuarios en Santiago.

En detalles, son 46.359 clientes que están sin suministro eléctrico en Chile, de los cuales 32.200 corresponden a la región Metropolitana.

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Mientras que las comunas con mayor cantidad de clientes sin luz son Puente Alto (13.557), Pirque (6.180), Buin (2.658) y San Bernardo (2.062).

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