El síndrome médico silencioso que amenaza a los fanáticos del fútbol frente a las pantallas durante el Mundial

El Mundial concita la atención de más de 6.000 millones de espectadores a nivel global, un fenómeno de alta exposición que mantiene en alerta a las sociedades médicas por el incremento de cuadros asociados a la fatiga visual digital. A pesar de que la selección chilena no clasificó a la cita deportiva, el estreno del torneo acumuló una audiencia local de 2,5 millones de personas, consolidándose como la transmisión más vista del año y forzando la reorganización de las rutinas de los usuarios frente a televisores, computadores, tablets y teléfonos móviles.

A diferencia de eventos previos, las dinámicas de consumo actuales involucran la interacción simultánea con múltiples plataformas. Los espectadores no se limitan a la pantalla principal, sino que emplean dispositivos secundarios de forma paralela para revisar estadísticas, interactuar en redes sociales o responder mensajería. El Dr. Carlos Daille Vásquez, oftalmólogo de Clini Salud, precisó que esta doble exposición eleva la sobrecarga del sistema ocular y acelera la aparición de sintomatologías funcionales como visión borrosa, ojo seco y cefaleas frecuentes.

La fatiga visual digital, catalogada técnicamente como síndrome visual informático, afecta estadísticamente al 90% de las personas que desempeñan labores o actividades frente a un monitor por más de tres horas diarias. En el plano nacional, las métricas de la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud (ENETS) arrojaron que un 18,4% de las mujeres y un 16% de los hombres reportan molestias recurrentes como lagrimeo, observándose además un aumento de consultas en pacientes jóvenes por cansancio al final de la jornada y progresión acelerada de la miopía.

Mecanismos del agotamiento ocular

El origen de estas afecciones radica en que la estructura ocular humana no posee un diseño apto para sostener tareas de enfoque cercano por tramos horarios prolongados. Al fijar la atención de forma sostenida en una pantalla, la frecuencia del parpadeo disminuye entre un 50% y un 60% respecto a los niveles normales. Esta alteración biomecánica propicia una rápida evaporación de la película lagrimal, gatillando sensaciones de ardor, sequedad, presencia de arenilla y lagrimeo reflejo.

Adicionalmente, los músculos ciliares encargados del enfoque del ojo se ven sometidos a una tensión constante para mantener la nitidez de las imágenes en movimiento, lo que deriva en fatiga muscular, dolores de cabeza y dificultades temporales para reenfocar objetos a distintas distancias. El Dr. Daille aclaró que las patologías detectadas en las consultas no implican una destrucción orgánica o un daño de carácter irreversible en los globos oculares, sino más bien disfunciones operativas que merman la calidad de vida y alteran los ciclos regulares del sueño.

cinco recomendaciones preventivas

Frente a las maratones de partidos, la comunidad médica estructuró un protocolo de cinco recomendaciones preventivas destinadas a los usuarios. El pliego incluye la regla 20-20-20 (interrumpir cada 20 minutos para mirar a seis metros durante 20 segundos), forzar el parpadeo de forma consciente, asegurar una iluminación ambiental idónea que suprima los reflejos, evitar el uso de celulares en recintos oscuros antes de dormir y acudir a chequeos oftalmológicos regulares ante molestias crónicas, resguardando así el rendimiento laboral y el bienestar general.