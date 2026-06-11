“Palpadita Mundial”: lanzan campaña para prevenir el cáncer testicular durante el Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, una campaña chilena decidió transformar un gesto cotidiano en una oportunidad de prevención.

Se trata de “Palpadita Mundial”, iniciativa de Chile Sin Cáncer junto al estudio creativo Jenaro y Oriental Films, que busca promover el autoexamen testicular entre hombres.

La idea nace a partir de una costumbre común durante los partidos de fútbol: llevarse la mano a los testículos en momentos de tensión, nervios o expectativa.

Bajo ese punto de partida, la campaña invita a convertir ese gesto en una acción concreta de autocuidado y detección temprana.

Fútbol, humor y prevención del cáncer testicular

El anuncio utiliza códigos propios del fútbol y del humor para abordar un tema de salud que muchas veces queda fuera de la conversación masculina.

La iniciativa cobra especial relevancia porque Chile presenta una de las incidencias más altas de cáncer testicular en comparación con Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Según datos citados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país registra 8,8 casos por cada 100.000 hombres.

Desde la campaña explican que el objetivo es acercar la prevención a una audiencia que suele postergar este tipo de controles. El mensaje central es que la detección temprana puede salvar vidas y que el autoexamen no debe ser visto como algo lejano, incómodo o reservado solo para una consulta médica.

“Si este Mundial tendrá 104 partidos, también tendrá 104 oportunidades para revisarse”, indica la campaña.