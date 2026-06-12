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Copamiento de Carabineros en población El Castillo deja 12 detenidos y drogas incautadas en La Pintana

El operativo policial incluyó controles de identidad, fiscalizaciones, retiro de cámaras irregulares e incautación de ketamina, marihuana y cocaína.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un operativo de copamiento realizado por Carabineros en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana, dejó un balance actualizado de 12 personas detenidas, además de drogas incautadas, controles preventivos y fiscalizaciones en distintos puntos del sector.

El despliegue comenzó cerca de las 20:00 horas y contempló patrullajes preventivos, controles de identidad, controles vehiculares y fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes.

La intervención se enmarca en un trabajo coordinado con organizaciones vecinales de la comuna.

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Según el balance policial, entre los detenidos hay personas vinculadas a tráfico y microtráfico de drogas, órdenes vigentes, amenazas, daños, ofensa a la autoridad y receptación de vehículos. En total, se reportaron dos detenidos por tráfico de drogas, uno por microtráfico, dos por órdenes vigentes, tres por receptación de vehículos y otros casos asociados a amenazas y daños.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó 225 dosis de ketamina, 66 bolsas de marihuana y 56 dosis de cocaína. Además, se retiraron dos cámaras de seguridad instaladas de forma irregular, un monitor y un chaleco multipropósito. También se informó el hallazgo de un vehículo.

El coronel Manuel Aguilera, prefecto de la Prefectura Metropolitana Sur, explicó que el procedimiento fue planificado con anticipación. “Esta intervención viene planificada hace varias semanas y es resultado de un plan que estamos implementando en la comuna de La Pintana, donde hemos tenido varias reuniones con las juntas de vecinos”, señaló.

El oficial agregó que el operativo contó con apoyo especializado. “Ahora estamos haciendo el copamiento con personal territorial, con apoyo de la Prefectura Aérea, del GOPE, de personal COP y hasta el momento tenemos detenidos por distintos motivos: por órdenes vigentes, por tráfico y microtráfico”, indicó.

En total, se realizaron 207 controles de identidad, 54 controles vehiculares y se cursaron ocho infracciones de tránsito. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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