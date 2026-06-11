Los Jaivas reviven la épica de “Alturas de Machu Picchu” a 45 años de su creación

En el marco de los 45 años de “Alturas de Machu Picchu”, de Los Jaivas, una obra fundamental de la música y la identidad cultural de Chile, en el podcast “Cuerdas al aire” con Leo Honores, abordamos los recuerdos, detalles, y anécdotas de una grabación que sentó un precedente único.

En “Cuerdas al aire”, Claudio y Juanita Parra reflexionaron sobre cómo estas composiciones trascendieron lo estrictamente musical para convertirse en un objeto de valor patrimonial que une a distintas generaciones en torno a la lírica de Pablo Neruda. Para Claudio Parra, el impacto sigue siendo sobrecogedor: “Es emocionante saber que al final cuando están cantando la letra están recitando la poesía de Neruda finalmente... un tremendo honor haber difundido la obra de Neruda”.

La historia de este álbum comenzó en París en 1981, cuando el productor peruano Daniel Camino les propuso el proyecto durante una cena. Claudio recuerda que, en ese momento, la idea de musicalizar el poema y grabar en las mismas ruinas parecía más un sueño que una realidad factible: “Nos parecía más bien dentro del marco de los sueños... porque hablar de esa manera para nosotros era lejano todo”. Sin embargo, la persistencia del productor y el compromiso de la banda pusieron en marcha un proceso creativo que se desarrolló intensamente durante nueve meses.

Un detalle importante Los Jaivas comenzaron a componer y grabar sin haber pisado nunca la ciudadela inca. Durante una gira por Europa, aprovecharon una parada en Colonia, Alemania, para registrar los primeros adelantos en el estudio de la EMI Electrola. Claudio describe este inicio como un salto al vacío creativo: “Ahí grabamos los dos primeros temas que fue Sube a nacer conmigo hermano y Águila Sideral... y así empieza la historia”. La inspiración rítmica de canciones emblemáticas como “Sube a nacer conmigo hermano” surgió directamente de la lectura métrica de los versos de Neruda explicó.

Uno de los momentos más mágicos relatados por Claudio ocurrió durante el último día de filmación, cuando la falta de luz amenazaba con arruinar la escena final. Justo cuando debían retirarse, un fenómeno natural salvó la producción: “Mágicamente aparece un rayo que lo veíamos que estaba en el cerro del frente... y mágicamente pasó por ahí por donde estábamos y ahí se filmó”. Este tipo de anécdotas refuerzan el aura mística que rodea a una grabación que, según los músicos, fluyó de manera “mágica” a pesar de las dificultades.

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Para Juanita Parra, la obra tiene un significado que trasciende lo profesional, pues implica heredar el lenguaje rítmico de su padre, Gabriel Parra. Aunque no participó en la creación original, Juanita creció escuchando los ensayos en la casa comunitaria de París, lo que generó una conexión subconsciente con las canciones. Al asumir el puesto de baterista, se enfrentó a complejos desafíos técnicos, especialmente al adaptar el set de su padre.

Además, años después, para los cien años del descubrimiento de las ruinas. Los Jaivas tocaron en vivo en la ciudadela de Machu Picchu. Juanita recuerda ese momento como una experiencia “impactante”. Ella destaca que, a diferencia de la filmación original de 1981, ella tuvo el privilegio de interpretar la obra totalmente en vivo en el mismo lugar junto a los fundadores de la banda.

Además de la carga emocional, Juanita recordó con asombro la acústica natural del espacio. Durante la presentación, la banda supo que personas que no pudieron ingresar a la ciudadela y se encontraban en los cerros de enfrente lograron escuchar el concierto completo gracias a la forma en que el sonido viajaba por el lugar.

La gira Alturas de Machu Picchu lleva a Los Jaivas a recorrer 19 ciudades de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. El periplo incluirá un hito especial en octubre en el Teatro Caupolicán, repitiendo la fecha histórica de su presentación original en dicho recinto. Con este recorrido, la banda reafirma su compromiso de mantener vivo un legado que, como señaló Juanita, es parte de una “familia aventurera” capaz de llevar la música hasta lo más alto de las montañas.

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