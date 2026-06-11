Un exseleccionado de La Roja sorprende y rechaza la llegada de Pellegrini: “Tiene que seguir Córdova”

Con el Mundial 2026 ya en marcha y Chile nuevamente ausente de la cita planetaria, el debate sobre el futuro de La Roja sigue generando debate. En ese escenario, el exseleccionado nacional Roberto Cereceda analizó el presente del combinado nacional y respaldó el proceso que hoy encabeza Nicolás Córdova.

Durante una actividad vinculada a la Copa del Mundo realizada en Padre Hurtado, el exlateral de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica conversó con ADN Deportes y defendió la continuidad del actual jefe técnico de las selecciones juveniles.

“El técnico ya deberíamos tenerlo definido, más que todo respaldarlo. Yo soy de la idea de que siga el Nico Córdova. Él viene con un proceso bastante largo y conoce a todos estos jóvenes", afirmó el ‘Eléctrico”.

En esa línea, el exzaguero se mostró contrario a una eventual llegada de Manuel Pellegrini a La Roja. “El técnico que llegue en este momento, Pellegrini o el que sea, que para mí, no debería llegar ninguno, va a ser nuevamente un proceso que el Nico ya lo viene realizando hace mucho rato. Así que hay que abrazarlo más fuerte que nunca, los chilenos, la prensa, etcétera. De aquí a un proceso largo que va a pasar, vamos a ver cosas positivas, pero manteniendo a Nicolás Córdova", remarcó.

Por otro lado, Cereceda se refirió al momento de la selección chilena y fue categórico: “Estamos últimos, con una decepción del fútbol bastante grande y estar nuevamente en un Mundial va a significar cambiar muchas cosas, Estamos hablando de quizás 8 años más, pero que sea un batatazo fuerte para que todo lo que está pasando sirva para eliminar varias cosas que se vienen haciendo mal. Y por favor, de corazón, la gente que llegue a la ANFP nos logre sacar de esta situación. Pero que sea con vocación, no con ambición".

“Nosotros tuvimos esta Generación Dorada que todos pensábamos que lo que venía era todo de éxito y fue todo lo contrario. El dinero no se utilizó donde se tenía que utilizar y hoy día estamos viendo las consecuencias. En vez de ver algo positivo, estamos viendo algo absolutamente negativo y la tabla de posiciones lo refleja literalmente. Eso es lo que está pasando", sentenció.