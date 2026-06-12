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VIDEOS. Sistema frontal deja nevadas, marejadas y fuertes vientos en el sur del país: revisa el tiempo para hoy viernes

El fenómeno mantiene condiciones adversas en sectores cordilleranos, aunque se prevé una disminución gradual de su intensidad.

Ruth Cárcamo

Capturas X @ReportSurAustra | @Sandrimiranda

Capturas X @ReportSurAustra | @Sandrimiranda

Un intenso sistema frontal sigue impactando al sur del país, dejando nevadas, marejadas y fuertes ráfagas de viento que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes de distintas zonas.

Según las proyecciones de Meteored, durante este jueves los vientos podrían superar los 60 km/h en sectores de precordillera y cordillera de Los Andes, especialmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

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De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, el sistema frontal comenzaría a perder intensidad durante la tarde de este viernes 12 de junio, cuando se espera una disminución progresiva de las precipitaciones y del viento.

No obstante, los efectos del temporal también se han dejado sentir en otras zonas del país, como la región de Magallanes. En redes sociales se han difundido registros de las complejas condiciones climáticas.

Mira aquí algunos registros del sistema frontal:

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