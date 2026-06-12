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Muñeca Bielorrusa: revocan prisión preventiva de Ángela Vivanco y queda con arresto domiciliario total

La resolución se da en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Agencia Uno

Agencia Uno

La Corte de Apelaciones resolvió este viernes revocar la prisión preventiva de Ángela Vivanco, quien quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La decisión fue adoptada en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

La indagatoria está vinculada al denominado caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas judiciales que ha marcado la agenda pública durante los últimos meses.

Con la resolución del tribunal de alzada, Vivanco dejará la prisión preventiva, aunque seguirá sujeta a una cautelar restrictiva mientras avance la investigación.

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Tras conocerse la resolución, la abogada de Vivanco, Patricia Alvarado, valoró el fallo y afirmó que como defensa quedaron “muy conformes con lo que ha resuelto la Corte en relación a la modificación de la prisión preventiva”.

Según explicó la jurista, el tribunal acogió los planteamientos presentados por la defensa respecto de la necesidad de mantener una medida cautelar menos gravosa. En esa línea, sostuvo que la Corte consideró que “nuestra representada no tiene la peligrosidad” que justificara mantener la prisión preventiva.

Alvarado también indicó que uno de los argumentos centrales fue la situación personal y familiar de Vivanco. “Nosotros cuestionamos derechamente que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento”, señaló.

La defensa agregó que se expusieron antecedentes de salud y el rol de cuidadora que ejercía respecto de su madre. “Invocamos en su situación personal antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia”, explicó.

Finalmente, la abogada sostuvo que estos elementos fueron considerados para modificar la cautelar. “Ella era la única cuidadora que su madre tenía, y en relación a estos antecedentes personales, sumado a su situación de salud y emocional, es que se muta esta prisión por un arresto domiciliario total”, concluyó.

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