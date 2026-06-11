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Vientos de hasta 100 km/h: Meteorología emite aviso para estas 8 regiones de Chile

El fenómeno abarcará zonas desde el extremo norte hasta el extremo sur del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Vientos de hasta 100 km/h: Meteorología emite aviso para estas 8 regiones de Chile

Vientos de hasta 100 km/h: Meteorología emite aviso para estas 8 regiones de Chile / Agencia Getty

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este jueves su aviso por “viento normal a moderado”, ampliando las zonas afectadas y elevando la intensidad proyectada para los próximos días.

Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h en algunos sectores del país, especialmente durante el fin de semana.

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En total, el fenómeno abarcará áreas de ocho regiones, desde el extremo norte hasta la Patagonia. El escenario estará marcado por distintos sistemas atmosféricos, como frentes fríos, corrientes en chorro y un jet de bajo nivel, con efectos que se extenderán hasta la noche del domingo 14 de junio.

¿Qué regiones tendrán los vientos más intensos?

El panorama más complejo se espera en la región de Magallanes, donde un sistema de “jet de bajo nivel” dejará ráfagas extremas que podrían llegar a los 100 km/h entre sábado y domingo.

En paralelo, el avance de un sistema frontal provocará fuertes vientos costeros en el sur entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Mientras tanto, las zonas cordilleranas del norte mantendrán ráfagas de hasta 80 km/h hasta el sábado producto de una corriente en chorro.

Estas son las regiones bajo aviso de la DMC:

  • Arica y Parinacota: cordillera con vientos de 60 a 80 km/h este jueves.
  • Tarapacá: cordillera con ráfagas de 60 a 80 km/h.
  • Antofagasta: cordillera de la costa y cordillera con vientos de hasta 80 km/h entre jueves y sábado.
  • La Araucanía: litoral y cordillera de la costa con vientos de 40 a 60 km/h jueves y viernes.
  • Los Ríos: ráfagas de hasta 70 km/h en litoral y cordillera costera.
  • Los Lagos: sectores costeros podrían alcanzar hasta 80 km/h el viernes.
  • Aysén: la zona insular sur tendrá vientos de hasta 90 km/h este jueves.
  • Magallanes: las ráfagas más fuertes podrían llegar a 100 km/h durante el fin de semana.

Ante este escenario, autoridades recomiendan asegurar objetos en exteriores, evitar actividades marítimas o cordilleranas si existen restricciones y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

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