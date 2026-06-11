Por hasta 15 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este jueves 11 de junio en 3 comunas de la RM / Agencia Getty

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes anunciaron interrupciones en el suministro para la tarde de este jueves 11 de junio en tres comunas de la región Metropolitana.

Los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no serán en la totalidad de las mismas. Se espera que las interrupciones se extiendan por hasta 15 horas en algunas zonas.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, la suspensión del servicio se deben a trabajo de: cambio de válvula, conexión de redes y renovación de redes.

A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados por los cortes de agua en la capital:

Melipilla (Pomaire): desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

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La Florida: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes 12 de junio.

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Conchalí: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes 12 de junio.