;

VIDEO. Así cambiará el Metro de Santiago en los próximos 10 años: estas son las nuevas líneas que vienen

La empresa anunció inversiones por US$1.300 millones.

Javiera Rivera

Así cambiará el Metro de Santiago en los próximos 10 años: estas son las nuevas líneas que vienen

Metro de Santiago presentó su hoja de ruta para los próximos 10 años, destacando el avance de los principales proyectos que ampliarán la red de transporte y un plan de modernización que contempla inversiones por US$1.300 millones.

Entre las obras en desarrollo, la futura Línea 7 registra un 39% de avance físico y ya supera los 16 kilómetros de túneles excavados. En tanto, la extensión de Línea 6 alcanza un 36,6% de avance.

Además, durante 2025 comenzaron las obras de los primeros tramos de la Línea 9, mientras que la Línea 8 obtuvo su aprobación ambiental, paso clave para avanzar hacia su construcción. Por su parte, la futura Línea A continúa en etapa de ingeniería.

Revisa también:

ADN

Junto con la expansión de la red, Metro anunció un programa de modernización para la próxima década que incluye mejoras en infraestructura, estaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las principales medidas destaca la instalación de puertas de andén en las 27 estaciones de Línea 1.

La empresa también informó que durante 2025 superó los 660 millones de viajes y redujo en un 43,5% los incidentes internos, además de ampliar los sistemas de videoanalítica a 41 estaciones para fortalecer la seguridad de los usuarios.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad