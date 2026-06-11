Así cambiará el Metro de Santiago en los próximos 10 años: estas son las nuevas líneas que vienen

Metro de Santiago presentó su hoja de ruta para los próximos 10 años, destacando el avance de los principales proyectos que ampliarán la red de transporte y un plan de modernización que contempla inversiones por US$1.300 millones.

Entre las obras en desarrollo, la futura Línea 7 registra un 39% de avance físico y ya supera los 16 kilómetros de túneles excavados. En tanto, la extensión de Línea 6 alcanza un 36,6% de avance.

Además, durante 2025 comenzaron las obras de los primeros tramos de la Línea 9, mientras que la Línea 8 obtuvo su aprobación ambiental, paso clave para avanzar hacia su construcción. Por su parte, la futura Línea A continúa en etapa de ingeniería.

Junto con la expansión de la red, Metro anunció un programa de modernización para la próxima década que incluye mejoras en infraestructura, estaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las principales medidas destaca la instalación de puertas de andén en las 27 estaciones de Línea 1.

La empresa también informó que durante 2025 superó los 660 millones de viajes y redujo en un 43,5% los incidentes internos, además de ampliar los sistemas de videoanalítica a 41 estaciones para fortalecer la seguridad de los usuarios.