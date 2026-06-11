Trump promete atacar Irán esta noche y tomar control de activos petroleros: “Muy parecido a lo que hicimos con Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país golpeará “muy duro” a Irán durante la noche de este jueves, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

“Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE” dijo el mandatario en Truth Social.

Luego, sostuvo que “en algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

Irán declara irrelevante la tregua con Estados Unidos

Horas previas, la cancillería de Irán afirmó que el alto el fuego vigente con Estados Unidos desde el 8 de abril ha quedado prácticamente sin efecto tras los recientes ataques entre ambos países.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante”, señaló en un comunicado.