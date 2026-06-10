;

Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones que lo crucen

Teherán afirmó haber bloqueado el estratégico paso marítimo, pero EE.UU. aseguró que las embarcaciones continúan transitando con normalidad.

Información de

DW

Martín Neut

Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones que lo crucen

Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones que lo crucen / ATTA KENARE

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensificó luego de que el Ejército iraní anunciara el cierre total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

A través de un comunicado, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya informó que ninguna embarcación podrá transitar por el estrecho y advirtió que cualquier nave que intente cruzarlo será considerada un objetivo militar.

Según DW, la medida fue anunciada tras una nueva serie de ataques de Estados Unidos contra territorio iraní, efectuados como respuesta a una acción previa de Teherán contra un helicóptero estadounidense.

EE.UU. niega la acción

Además, la Guardia Revolucionaria aseguró haber disparado contra dos embarcaciones que intentaron atravesar la zona.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) negó que el paso marítimo esté cerrado y afirmó que los buques comerciales continúan navegando con normalidad.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto clave para el comercio energético global, por lo que cualquier interrupción podría tener repercusiones en los mercados internacionales.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad