Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones que lo crucen / ATTA KENARE

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensificó luego de que el Ejército iraní anunciara el cierre total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

A través de un comunicado, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya informó que ninguna embarcación podrá transitar por el estrecho y advirtió que cualquier nave que intente cruzarlo será considerada un objetivo militar.

Según DW, la medida fue anunciada tras una nueva serie de ataques de Estados Unidos contra territorio iraní, efectuados como respuesta a una acción previa de Teherán contra un helicóptero estadounidense.

EE.UU . niega la acción

Además, la Guardia Revolucionaria aseguró haber disparado contra dos embarcaciones que intentaron atravesar la zona.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) negó que el paso marítimo esté cerrado y afirmó que los buques comerciales continúan navegando con normalidad.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto clave para el comercio energético global, por lo que cualquier interrupción podría tener repercusiones en los mercados internacionales.