Irán endurece su postura frente a Estados Unidos tras nuevos ataques: “La tregua es prácticamente irrelevante”

La cancillería de Irán afirmó que el alto el fuego vigente con Estados Unidos desde el 8 de abril ha quedado prácticamente sin efecto tras los recientes ataques entre ambos países.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante ”, señaló en un comunicado.

Las hostilidades se intensificaron este jueves con ataques de Irán contra Baréin, Kuwait y Jordania, luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos iraníes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Cierre del estrecho de Ormuz

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía.

Asimismo, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, lanzó una amenaza a Estados Unidos: “¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes”, según recoge el medio iraní Press Tv.