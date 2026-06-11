La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a la posibilidad de enfrentar un veto en el marco de su carrera por convertirse en la nueva secretaria general de Naciones Unidas (ONU).

Tras participar el pasado martes en un debate junto a las candidatas María Fernanda Espinosa y Rebeca Grynspan, a la exmandataria se le consultó en un punto de prensa sobre la posibilidad de que Estados Unidos vete su postura sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Ante ello, respondió: “No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta porque creo en la democracia, en el multilateralismo, en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos, me sentiré honrada ”.

Bachelet se reúne con primer ministro de Grecia

En ese contexto, Michelle Bachelet se reunió este jueves con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, como parte de sus gestiones para acercarse a países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Conversamos sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral y sobre la importancia de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en un contexto internacional cada vez más complejo ”, indicó la exmandataria a través de su cuenta de Instagram.

Mira aquí las declaraciones de Michelle Bachelet: