Secuestro con resultado de muerte en Temuco: Fiscalía acusa que delito fue coordinado desde cárcel de Pitrufquén

La Fiscalía de La Araucanía presentó una acusación por un secuestro con resultado de muerte ocurrido en octubre de 2025 en Temuco, caso en el que uno de los imputados habría coordinado la planificación del delito desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Pitrufquén.

En concreto, el Ministerio Público solicita penas que van desde los 10 años de presidio hasta presidio perpetuo calificado para los acusados.

Según la investigación, la víctima fue interceptada en el terminal rodoviario de Temuco cuando se disponía a viajar a Santiago. Posteriormente, fue retenida contra su voluntad mientras los secuestradores exigían dinero a su familia a cambio de su liberación.

Durante el cautiverio, el joven permaneció encerrado en un inmueble del sector Pedro de Valdivia, donde fue sometido a reiteradas agresiones físicas.

El fiscal César Schibar explicó que la indagatoria permitió establecer que el secuestro fue coordinado desde la cárcel de Pitrufquén por uno de los acusados, quien se encontraba privado de libertad por otra causa.

Además, se identificó la participación de otras personas que habrían colaborado en distintas etapas del delito.

Asimismo, agregó que la investigación permitió acreditar la participación de terceros “desde la ubicación de la víctima hasta la recepción de parte del dinero exigido a la familia”.

Horas después del secuestro, la víctima fue encontrada sin vida por detectives de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con la acusación, las condiciones de encierro y las agresiones sufridas durante el cautiverio habrían provocado su fallecimiento.

La causa será revisada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en un juicio que abordará uno de los secuestros con resultado de muerte más graves registrados en La Araucanía en los últimos años.