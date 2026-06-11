SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor registrado en el norte del país

En horas de la madrugada de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó de un temblor en el norte del país.

Según el organismo, el sismo se registró a 64 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, en pleno océano, y tuvo una magnitud de 5.3.

En ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.3 localizado a 64 KM al NW de Carrizal Bajo, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.