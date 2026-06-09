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Más de 50 economistas defienden a Nicolás Grau y advierten riesgos por acusación constitucional

Académicos de distintas universidades cuestionaron la ofensiva contra el exministro de Hacienda y alertaron efectos sobre la institucionalidad fiscal.

Juan Castillo

Agencia Uno

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Un grupo de 52 académicos economistas firmó una declaración pública en respaldo al exministro de Hacienda Nicolás Grau, luego de la acusación constitucional ingresada en su contra por la polémica en torno a las proyecciones fiscales y de deuda pública.

En el documento, los firmantes sostienen que la ofensiva, tal como ha sido planteada en el debate público, “carece de fundamentos” y podría generar consecuencias negativas para la calidad de las instituciones democráticas y para el orden fiscal construido por Chile durante las últimas décadas.

Economistas advierten impacto institucional por acusación contra Grau

La declaración plantea que la acusación constitucional debe resguardar el cumplimiento de la Constitución, pero advierte que en los últimos años distintos sectores políticos han usado esta herramienta para resolver diferencias de criterio político o técnico.

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En esa línea, los economistas señalaron que “convertir sus proyecciones técnicas en objeto de acusación constitucional debilita ese rol para el futuro”, en referencia al papel del Ministerio de Hacienda como eje de la conducción económica del país.

El texto también recalca que las proyecciones fiscales dependen de supuestos sobre variables económicas, financieras y fiscales, por lo que las diferencias entre estimaciones son parte del debate técnico normal.

Por eso, los firmantes remarcaron que “que los resultados observados se desvíen de lo proyectado no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional”.

Los académicos además señalaron que la controversia debería abrir una discusión sobre mejores estándares de transparencia y reporte fiscal. En ese punto, propusieron avanzar hacia una metodología más robusta y explícita para estimar deuda futura, en coordinación con el Consejo Fiscal Autónomo y siguiendo buenas prácticas internacionales.

Entre los firmantes figuran economistas y académicos como Harald Beyer, David Bravo, Eduardo Engel, Ricardo Ffrench-Davies, Andrea Repetto, José Gabriel Palma y Roberto Zahler, entre otros.

Finalmente, el grupo destacó la trayectoria académica de Nicolás Grau y llamó a todos los sectores políticos a actuar con responsabilidad, resguardando la credibilidad de los mecanismos de control democrático.

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