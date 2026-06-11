Revisión técnica en Chile: estos son los autos que tendrán un año extra sin realizar el trámite / Agencia Uno

Un cambio normativo traerá un alivio para quienes compren vehículos nuevos en Chile. La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación que permitirá extender por un año el plazo inicial para circular sin revisión técnica, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

La medida apunta directamente a reducir gastos y ahorrar tiempo a los automovilistas, ya que posterga la obligación de realizar este trámite durante el primer período de uso del vehículo. En la práctica, el beneficio ampliará la exención actual de 36 a 48 meses.

El cambio beneficiará a autos y motocicletas nuevas inscritas en el Registro Civil desde la publicación del decreto en el Diario Oficial. Es decir, no se aplicará automáticamente a todos los vehículos en circulación, sino a aquellos nuevos que sean registrados a partir de la entrada en vigencia de la normativa.

Con esta modificación, los dueños de autos o motos nuevas tendrán 12 meses adicionales para circular sin necesidad de acudir a una planta de revisión técnica. Así, el primer trámite se realizaría después de cuatro años, y no a los tres años como ocurre actualmente.

El beneficio se traducirá en menos costos asociados al pago de la revisión y también en una menor carga de tiempo para los usuarios, considerando traslados, reservas de hora y eventuales esperas en las plantas autorizadas.

Eso sí, es importante tener presente que la norma comenzará a aplicarse solo una vez que el decreto sea publicado oficialmente. Por eso, quienes estén por comprar un vehículo nuevo deberán revisar la fecha de inscripción y confirmar si esta ocurre después de la entrada en vigencia.

En caso contrario, el calendario habitual de revisión técnica seguirá aplicando de acuerdo con las reglas vigentes.