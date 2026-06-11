Confirman modificación del MTT que introduce cambios en la revisión técnica para miles de conductores en Chile / Agencia Uno

La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación reglamentaria ingresada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), la cual incrementa la vigencia del Certificado de Homologación Individual (CHI). Esta determinación exime de forma temporal a los vehículos livianos, medianos y motocicletas nuevos de someterse al proceso regular de revisión técnica durante sus primeros años de circulación.

El dictamen legal determina que la vigencia del documento digital —encargado de certificar las exigencias de seguridad, dimensiones, ruidos y emisiones de gases contaminantes— se prolongará en 12 meses adicionales. De este modo, la obligatoriedad de asistir a las plantas de revisión técnica por primera vez se posterga de un tramo inicial de 36 meses a un límite de 48 meses.

Asimismo, la modificación incorpora un incentivo de extensión para los propietarios que efectúen los planes de mantenimiento preventivo periódico en los talleres de las concesionarias de origen de las marcas. En estos casos particulares, el plazo de exención de la revisión técnica escalará de cinco a seis años, esquema donde el reporte de inspección de la firma automotriz sustituye legalmente al certificado de las plantas autorizadas.

Comparativa internacional y estado del parque automotor

El ministro de la cartera de Transportes argumentó que la actualización normativa apunta a optimizar la calidad de vida de las personas mediante la simplificación de trámites burocráticos y regulatorios diarios. A nivel de referencias internacionales, la autoridad expuso que en Europa los automóviles concurren a su primera fiscalización técnica obligatoria al cuarto año de uso.

En el contexto sudamericano, el panorama normativo varía según cada Estado. Mientras que en países como Brasil y Argentina la legislación vigente fija la primera evaluación automotriz al tercer año, naciones como Colombia extienden el beneficio de homologación inicial hasta el sexto año de transcurrida la compra.

Para cimentar la reforma en el país, el MTT procesó las bases de datos de los controles automotrices desarrollados a nivel nacional durante el año 2024. La auditoría técnica constató que los índices de reprobación de los vehículos fiscalizados fueron mínimos, indicador estadístico que refrenda que el parque automotor circulante en Chile cumple de manera óptima con las condiciones mecánicas exigidas por la ley.