Un nuevo paso peatonal a nivel tendrá la Alameda en pleno centro de Santiago. El Gobierno de Santiago reveló los detalles del futuro Cruce Lira, una intervención que busca recuperar la conectividad peatonal frente a la calle Victoria Subercaseaux y reemplazar la falta de cruces existentes en uno de los sectores más transitados de la capital.

Según el proyecto presentado, se abrirá el bandejón central y la ciclovía de la Alameda para habilitar un cruce peatonal semaforizado de 4,2 metros de ancho, permitiendo una conexión directa entre las veredas norte y sur.

La iniciativa también contempla rebajes de vereda para mejorar la accesibilidad universal, nuevas demarcaciones y la instalación de semáforos destinados a reforzar la seguridad de quienes circulan diariamente por el sector.

Actualmente, frente a Victoria Subercaseaux no existe un paso peatonal a nivel. Además, el antiguo paso bajo nivel fue cerrado de manera definitiva en el marco de obras ejecutadas previamente por la Municipalidad de Santiago y financiadas por el Gobierno Regional, dejando un punto crítico para peatones y ciclistas que se desplazan por la zona.

La propuesta generó una positiva recepción entre vecinos y usuarios en redes sociales. Mientras algunos destacaron que la medida permitirá una ciudad “más humana” y segura, otros valoraron que se trate de una demanda histórica del sector. “Me necesitaba mucho este cruce”, comentó una usuaria, mientras que otro vecino señaló que “los autos pasan a 80 km/h por ahí”.

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre un eventual aumento de la congestión vehicular y propuestas para construir una pasarela elevada. Pese a ello, la iniciativa avanza como una de las nuevas intervenciones urbanas destinadas a priorizar la movilidad peatonal en el principal eje de Santiago.