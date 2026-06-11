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FOTOS. Revelan el esperado proyecto que cambiará la forma de cruzar la Alameda en pleno centro de Santiago

La iniciativa busca recuperar la conectividad perdida tras el cierre del antiguo paso bajo nivel y priorizar la movilidad peatonal en el corazón de Santiago.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / AILEN DIAZ

Un nuevo paso peatonal a nivel tendrá la Alameda en pleno centro de Santiago. El Gobierno de Santiago reveló los detalles del futuro Cruce Lira, una intervención que busca recuperar la conectividad peatonal frente a la calle Victoria Subercaseaux y reemplazar la falta de cruces existentes en uno de los sectores más transitados de la capital.

Según el proyecto presentado, se abrirá el bandejón central y la ciclovía de la Alameda para habilitar un cruce peatonal semaforizado de 4,2 metros de ancho, permitiendo una conexión directa entre las veredas norte y sur.

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La iniciativa también contempla rebajes de vereda para mejorar la accesibilidad universal, nuevas demarcaciones y la instalación de semáforos destinados a reforzar la seguridad de quienes circulan diariamente por el sector.

Actualmente, frente a Victoria Subercaseaux no existe un paso peatonal a nivel. Además, el antiguo paso bajo nivel fue cerrado de manera definitiva en el marco de obras ejecutadas previamente por la Municipalidad de Santiago y financiadas por el Gobierno Regional, dejando un punto crítico para peatones y ciclistas que se desplazan por la zona.

La propuesta generó una positiva recepción entre vecinos y usuarios en redes sociales. Mientras algunos destacaron que la medida permitirá una ciudad “más humana” y segura, otros valoraron que se trate de una demanda histórica del sector. “Me necesitaba mucho este cruce”, comentó una usuaria, mientras que otro vecino señaló que “los autos pasan a 80 km/h por ahí”.

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre un eventual aumento de la congestión vehicular y propuestas para construir una pasarela elevada. Pese a ello, la iniciativa avanza como una de las nuevas intervenciones urbanas destinadas a priorizar la movilidad peatonal en el principal eje de Santiago.

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