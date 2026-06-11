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VIDEO. Los Tenores, entre el arranque del Mundial 2026 y la actualidad de la U y Colo Colo

En el programa de este jueves, nuestros panelistas repasaron las incidencias que marcaron el inicio de la Copa del Mundo con el duelo entre México y Sudáfrica.

Bastián Lizama

ADN Radio

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En la edición de Los Tenores de este jueves 11 de junio, nuestros panelistas palpitaron el inicio del Mundial 2026, que arrancó esta tarde con la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca por la primera fecha del Grupo A.

Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Carlos Costas conversaron con Danilo Díaz, enviado especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, quien relató cómo se vive la cita planetaria en Estados Unidos.

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Además, comentaron las últimas novedades en Universidad de Chile y Colo Colo, que se preparan para afrontar dos exigentes duelos en el marco de la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 11 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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