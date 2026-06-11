Protesta por desaparecidos marca la previa del Mundial 2026 en México: familias intentaron llegar al Estadio Azteca

Horas antes del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, una protesta por personas desaparecidas marcó la previa en México.

Cerca de un millar de manifestantes, en su mayoría familiares de víctimas, intentó avanzar hacia el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, donde se realizará la ceremonia inaugural del torneo.

La movilización buscaba llevar la crisis de desapariciones al principal escenario mundialista en territorio mexicano. Sin embargo, un amplio operativo policial desplegado en los alrededores del recinto impidió que los manifestantes llegaran hasta el estadio, por lo que debieron realizar un acto de memoria frente a las vallas de seguridad.

Familias de desaparecidos protestan antes del inicio del Mundial 2026

La marcha se desarrolló de manera pacífica en la Calzada de Tlalpan, al sur de la capital mexicana. Allí, los asistentes levantaron consignas, fotografías y lienzos para exigir respuestas por sus familiares desaparecidos.

Entre los gritos que se escucharon durante la movilización destacaron frases como “México, campeón en desaparición” y “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Los manifestantes llegaron desde distintos estados de México y utilizaron elementos alusivos al Mundial para reforzar su mensaje. Algunos portaban camisetas de la selección mexicana con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, mientras otros llevaban figuras inspiradas en el trofeo de la FIFA.

Una de las lonas exhibidas durante la protesta resumió el sentido de la movilización con una frase directa: “La pelota regresa a casa... ¿Nuestros desaparecidos cuándo?”.

La manifestación se produjo en medio del fuerte despliegue de seguridad previo a la inauguración del torneo, que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Para las familias, el Mundial representa una vitrina internacional para denunciar una problemática que, aseguran, sigue sin respuestas suficientes. Aunque no lograron llegar al estadio, su protesta quedó instalada en la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.