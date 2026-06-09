¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026? Cómo ver por TV abierta, artistas y estrellas confirmadas

El próximo jueves 11 de junio se disputará el partido inaugural del Mundial 2026, torneo que por primera vez en la historia se realizará en tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México.

El encuentro de apertura será protagonizado por la selección de México y Sudáfrica, quienes se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México (ex Azteca).

Como es tradición, antes del inicio del partido se llevará a cabo una ceremonia artística para dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta edición se realizarán tres espectáculos de apertura, uno en cada país organizador.

Cuándo y cómo ver el primer show de apertura del Mundial 2026: México

Este jueves se realizará el primer show de apertura del Mundial 2026, el cual podrá disfrutarse desde las 13:30 horas de Chile.

Los artistas ya confirmados para esta celebración son J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

Cuándo y cómo ver el tercer show de apertura del Mundial 2026: Canadá

La ceremonia de inauguración correspondiente a Canadá se realizará este viernes 12 de junio desde las 13:30 horas de Chile.

Los artistas confirmados para este espectáculo son Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Cuándo y cómo ver el segundo show de apertura del Mundial 2026: Estados Unidos

La ceremonia de inauguración correspondiente a Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 12 de junio a partir de las 19:30 horas de Chile.

Los artistas confirmados para este espectáculo son Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La gran fiesta del fútbol estará disponible a través de Direct TV en sus señales DSprts, Dsports 2, Dsports+, Parampunt+, Disney+ Plan Premium y Chilevisión.