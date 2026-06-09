¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026? Cómo ver por TV abierta, artistas y estrellas confirmadas
Por primera vez en la historia se realizarán tres inauguraciones en una Copa del Mundo. Revisa aquí los detalles.
El próximo jueves 11 de junio se disputará el partido inaugural del Mundial 2026, torneo que por primera vez en la historia se realizará en tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México.
El encuentro de apertura será protagonizado por la selección de México y Sudáfrica, quienes se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México (ex Azteca).
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Como es tradición, antes del inicio del partido se llevará a cabo una ceremonia artística para dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta edición se realizarán tres espectáculos de apertura, uno en cada país organizador.
Cuándo y cómo ver el primer show de apertura del Mundial 2026: México
Este jueves se realizará el primer show de apertura del Mundial 2026, el cual podrá disfrutarse desde las 13:30 horas de Chile.
Los artistas ya confirmados para esta celebración son J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.
Cuándo y cómo ver el tercer show de apertura del Mundial 2026: Canadá
La ceremonia de inauguración correspondiente a Canadá se realizará este viernes 12 de junio desde las 13:30 horas de Chile.
Los artistas confirmados para este espectáculo son Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Cuándo y cómo ver el segundo show de apertura del Mundial 2026: Estados Unidos
La ceremonia de inauguración correspondiente a Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 12 de junio a partir de las 19:30 horas de Chile.
Los artistas confirmados para este espectáculo son Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?
La gran fiesta del fútbol estará disponible a través de Direct TV en sus señales DSprts, Dsports 2, Dsports+, Parampunt+, Disney+ Plan Premium y Chilevisión.
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