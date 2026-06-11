;

FOTO. “No merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir“

“Durante los últimos días se han dicho muchas cosas sobre personas que quiero y sobre aspectos profundamente sensibles de mi vida familiar”, comentó Cristián Arriagada

Nicolás Lara Córdova

“No merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir“

En las últimas semanas, el doctor Cristián Arriagada y la modelo Kika Silva dieron a conocer públicamente su relación, la cual no estuvo exenta de críticas para ambas partes.

A través de su cuenta de Instagram, el viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez compartió un mensaje en el que abordó los cuestionamientos que ha recibido y también se refirió a la relación que mantiene con su exsuegra.

“Durante los últimos días se han dicho muchas cosas sobre personas que quiero y sobre aspectos profundamente sensibles de mi vida familiar”, comenzó.

Revisa también:

ADN

“No voy a responder acusaciones, comentarios ni especulaciones. No porque no tenga cómo hacerlo, sino porque solo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados”, agregó.

En el extenso comunicado, Arriagada afirmó que ha intentado “vivir mi vida guiado por principios simples: el respeto, la responsabilidad y el amor hacia quienes forman parte de ella”.

“Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar. Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa”, afirmó.

Dentro del mismo comunicado, Arriagada se refirió a Kika Silva, con quien recientemente comenzó una relación de pareja.

Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir”, señaló.

“Si he decidido compartir esta etapa de mi vida, es porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen”, indicó.

“Hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad. Ese seguirá siendo mi camino”, cerró.

ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad