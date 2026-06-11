En las últimas semanas, el doctor Cristián Arriagada y la modelo Kika Silva dieron a conocer públicamente su relación, la cual no estuvo exenta de críticas para ambas partes.

A través de su cuenta de Instagram, el viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez compartió un mensaje en el que abordó los cuestionamientos que ha recibido y también se refirió a la relación que mantiene con su exsuegra.

“Durante los últimos días se han dicho muchas cosas sobre personas que quiero y sobre aspectos profundamente sensibles de mi vida familiar”, comenzó.

“No voy a responder acusaciones, comentarios ni especulaciones. No porque no tenga cómo hacerlo, sino porque solo genera más dolor y más daño para quienes están involucrados”, agregó.

En el extenso comunicado, Arriagada afirmó que ha intentado “vivir mi vida guiado por principios simples: el respeto, la responsabilidad y el amor hacia quienes forman parte de ella”.

“Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar. Muchas veces eso ha significado asumir costos personales, emocionales e incluso públicos, y seguiré haciéndolo porque no existe para mí una responsabilidad más importante que esa”, afirmó.

Dentro del mismo comunicado, Arriagada se refirió a Kika Silva, con quien recientemente comenzó una relación de pareja.

“Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir”, señaló.

“Si he decidido compartir esta etapa de mi vida, es porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen”, indicó.

“Hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad. Ese seguirá siendo mi camino”, cerró.