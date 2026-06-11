“Es una mujer tremendamente insegura y poco empática... ella pide sororidad y me hace ‘pebre’, eso no lo voy a tolerar”

Este jueves, en el capítulo más reciente de Plan Perfecto, la actriz y panelista de espectáculos Antonella Ríos criticó duramente a sus excompañeros de trabajo de Que te lo digo, especialmente a la periodista Paula Escobar, de quien aseguró haber sufrido una traición.

“Paula Escobar, tú me vendiste en un momento doloroso y delicado para mí. Me palabreaste por interno para saber qué iba a hacer con Que te lo digo y quedarte finalmente ahí”, reveló Antonella Ríos.

Durante la emisión de Que te lo digo, Paula Escobar respondió a los dichos de la exintegrante del programa.

“‘Tú me vendiste’. No sé de qué habla esta mujer, porque ella, en una de las conversaciones telefónicas que tuvimos, me dijo que Claudia Schmidt era amante de nuestro jefe y yo le pregunté de dónde sacó esa información”, comentó.

“Cuando yo estuve el primer día, me escribió: ‘La rompiste, devoraste, qué alegría que estés ahí’. Después me pone: ‘Capítulo épico, éxito, Paula. Qué bueno que ahora nos llevemos bien’. Yo le respondí: ‘Antonella, yo nunca me he llevado mal contigo. Gracias por tu buena onda’”, agregó Escobar.

“¿Quién te entiende, Antonella Ríos?"

Luego, Paula Escobar recordó la polémica salida de Antonella Ríos del programa, situación que ocurrió a mediados de abril de este año.

“Antonella Ríos, en todo ese tiempo tú decías que no querías volver a Que te lo digo y yo te decía que fueras a Zona de Estrellas. Este programa no era algo que yo buscaba. Ahora que tú generes esta narrativa, dejando tu armónica de lado, te digo esto para que pongas un poco de atención en lo que haces, en lo que eres y en lo que proyectas. Esa es la única recomendación que yo te puedo dar”, comentó.

Además, aprovechó para criticarla duramente tras sus dichos, argumentando que Antonella Ríos es una mujer insegura y poco empática.

“Es una mujer tremendamente insegura, poco empática. Ella pide sororidad y es capaz de hacerme pebre diciendo estas cosas, y eso yo no lo voy a tolerar. Si en algún minuto nos tenemos que encontrar, hablaremos las dos”, dijo.

“¿Quién te entiende, Antonella Ríos? Esto me carga, pero tampoco voy a seguir siendo hue... y decente y quedarme callada. ¿Habla de traición? ¿Por qué tiene que ver alguien? Córtala...”, cerró.