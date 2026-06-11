“Tenemos más finiquito que la selección”: Roberto Cox quedó encantado con influencer sueca y la piropean durante despacho en vivo

Este jueves, durante un despacho en directo desde la playa de Santa Mónica, en Los Ángeles, Roberto Cox protagonizó un curioso momento al entrevistar a diversas personas que disfrutaban de una jornada de sol.

El periodista de Chilevisión quedó cautivado con una mujer sueca que se encontraba en la popular bahía californiana. La joven, identificada como Sara Engerdahl, protagonizó una divertida conversación junto a Roberto Cox y el panel de Plan Perfecto.

“Robert, quizás sería bueno que le preguntes si tiene Instagram, así se ponen de acuerdo después”, le comentó Eduardo de la Iglesia a Cox, quien esbozó una sonrisa y respondió: “Creo que eres el mejor compañero que he tenido en Chilevisión”.

En ese momento, Roberto le prestó un audífono a Sara para que pudiera escuchar las preguntas del panel. Fue entonces cuando Eduardo de la Iglesia le comentó a la sueca que estaba frente al “mejor conductor de la televisión chilena”, provocando las risas de todos los presentes.

Durante la conversación, los panelistas le preguntaron por su cuenta de Instagram. Sara intentó deletrearla, pero al no lograr hacerse entender, Roberto sacó su celular y aprovechó de tomarse una fotografía junto a ella.

“No vamos a ir al Mundial, pero vamos a ir a algo mejor”

Mientras Cox intentaba conseguir la fotografía con Sara, Eduardo de la Iglesia y Francisca García-Huidobro le explicaban a la joven que su compañero estaba soltero y que viajaba constantemente por el mundo, generando nuevas carcajadas.

Más adelante, Roberto y el panel le preguntaron qué conocía sobre Chile. Sara reconoció que sabía poco del país, momento en que el periodista destacó que en territorio nacional se produce “el mejor vino tinto del mundo”.

“Sara, te enviaremos desde Chile, directamente de nuestros valles centrales, el mejor vino tinto de nuestro país a nombre de Roberto”, bromeó Eduardo de la Iglesia. La sueca agradeció el gesto, mientras Cox se encontraba subiendo a sus redes sociales la fotografía que acababan de tomarse.

“Perdón, muchachos, estaba subiendo la historia. Ya está arriba”, comentó el periodista.

“No vamos a ir al Mundial, pero vamos a ir a algo mejor. ¡Vamos! Tenemos más finiquito que la selección”, celebró Eduardo de la Iglesia.

Sara Engerdahl, figura de la televisión sueca

Sara Engerdahl es una personalidad conocida en la televisión de Suecia gracias a su participación en la edición de primavera del reality show Ex on the Beach, programa que reúne a distintas figuras de la farándula en busca del amor.

Actualmente, la joven acumula más de 19 mil seguidores en Instagram.