La expresidenta chilena Michelle Bachelet participó la mañana de este martes en un nuevo e importante debate oficial entre los candidatos que postulan a liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El foro internacional, que se extendió por una hora y 15 minutos, midió de forma directa los liderazgos de las principales cartas que aspiran a suceder en el cargo a António Guterres. Mientras Bachelet enfrentó un intercambio presencial de ideas con las postulantes María Fernanda Espinosa y Rebeca Grynspan, el candidato Macky Sall optó por participar de la instancia mediante el envío de una intervención grabada. La exmandataria chilena aprovechó los bloques temáticos para desglosar sus propuestas de gobernanza global y utilizó un bloque de dos minutos adicionales al cierre del encuentro para lanzar un potente compromiso institucional.

Los derechos humanos como eje transversal y las críticas al multilateralismo

Los tópicos centrales del debate presencial rondaron en torno a los desafíos de la nueva gobernanza de la ONU, el futuro del multilateralismo, la agenda de derechos humanos, la ciencia y la tecnología. En el primer bloque, Bachelet fue enfática en señalar que el próximo ciclo del organismo multinacional debe ser liderado obligatoriamente por una mujer, aunque matizó advirtiendo que “no cualquier mujer” posee las competencias para el cargo.

En materia de resguardo humanitario, la otrora dos veces jefa de Estado chilena sacó a relucir su paso previo como alta comisionada para los DD.HH. de la propia ONU:

“Si yo fuera Secretaria General, lo que intentaría hacer es, por así decirlo, incluir la perspectiva humana en todas las áreas en las que necesitamos trabajar como ONU, porque esa es la única manera de construir sobre eso”, propuso la candidata.

De igual manera, la exautoridad abordó con pragmatismo las falencias y virtudes que cruzan la diplomacia moderna, reconociendo de forma abierta que el sistema internacional arrastra severos problemas de coordinación de políticas. Sin embargo, defendió la vigencia de los bloques: “Si no tuviéramos un sistema multilateral, los niños en los campos de refugiados no tendrían vacunas, las personas desplazadas no tendrían apoyo”, argumentó.

Sólida Michelle Bachelet en el debate de candidatas a la Secretaría General de la ONU. Asertiva, empática y con programa claro. Un orgullo. pic.twitter.com/wv6iSRRrPP — Carlos Figueroa Salazar (@CarlosFigue) June 9, 2026

El compromiso de cierre: Independencia, reformas y terreno

El momento de mayor impacto del foro se concentró en el discurso de clausura de la expresidenta chilena, oportunidad en la que delineó la visión estratégica con la que pretende reformular la interna de las Naciones Unidas.

“No me postulo para Secretaria General para administrar el presente. Me postulo para ayudar a construir las Naciones Unidas que los próximos 80 años exigen”, sentenció Bachelet, comprometiéndose a ser una dirigenta de carácter independiente y permanentemente desplegada sobre el terreno: “Cuando surjan conflictos, estaré allí, ofreciendo mediación e insistiendo en el respeto al derecho internacional”, añadió.

Bachelet prometió impulsar una reforma estructural profunda para dotar al organismo de mayor agilidad, eficiencia y responsabilidad a través del diálogo y el consenso, pero aclaró que ninguna reestructuración podrá ir en detrimento de los principios basales de la institución, tildando los pilares de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible como valores “no ajustables ni negociables”.

Hacia el término de su intervención, la postulante dirigió un mensaje de fuerza a los niños y niñas del mundo, invitándolos a actuar con “valentía y creatividad”, y selló su presentación apelando a la necesidad de legitimidad democrática global. “Pongo mi experiencia y mi compromiso con los principios al servicio de la gran tarea de convertirme en la primera mujer Secretaria General (...) los 193 Estados miembros necesitan sentir que las Naciones Unidas les pertenecen”, concluyó.

La destacada participación de Michelle Bachelet en este segundo debate de Ginebra se produce inmediatamente después de una intensa e internacional travesía diplomática en búsqueda de apoyos políticos clave, bitácora que en las últimas semanas la mantuvo desplegada en Francia, China y Rusia, naciones donde sostuvo reuniones de alto nivel con las máximas autoridades gubernamentales para asegurar sus votos en el Consejo de Seguridad.