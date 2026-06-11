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Mourinho ya tiene cerrado a su primer refuerzo en el Real Madrid: anuncio inminente

El técnico portugués fue anunciado durante esta jornada en el club merengue y ya tiene listo a su primer fichaje.

Lucas San Martín

(Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Durante la jornada de este jueves, el Real Madrid confirmó el regreso de José Mourinho como entrenador del equipo. Pese a este gran anuncio, el presidente del club, Florentino Pérez quiere seguir golpeando el mercado con un fichaje que ya estaría cerrado.

Según información de Fabrizio Romano, Bernardo Silva será próximo jugador merengue tras lograr llegar a un consenso y aprobar el contrato ofrecido por el club. De acuerdo a lo dicho por el periodista, el portugués firmará por dos años con la opción de tener un año más.

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Esta contratación fue de exclusiva petición de Mourinho para así potenciar el mediocampo del Real Madrid. Otros que están sonando en el club español son el central Ibrahima Konaté, el lateral Denzel Dumfries y el delantero Julián Álvarez.

Silva dejó el Manchester City tras nueve temporadas bajo el mando de Josep Guardiola. En los ‘citizens’ disputó 460 partidos, anotó 76 goles y entregó 77 asistencias. Además, se coronó seis veces campeón de la Premier League, ganó la Champions League, entre otros trofeos.

Ahora, el volante de 31 años se encuentra concentrado con Portugal para enfrentar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Después de terminar su participación en la cita mundialista, se unirá al Real Madrid.

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