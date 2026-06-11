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Juegan en el fútbol chileno y estarán presentes en la Copa del Mundo: nómina confirmada

Si bien la selección chilena no participará de la cita planetaria, el fútbol nacional igualmente tendrá representantes en Norteamérica.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

El Mundial 2026 ya está en marcha y la selección chilena se ausentará por tercera vez consecutiva de la cita planetaria. Sin embargo, aquello no significa que el fútbol local no vaya a contar con representantes en Norteamérica.

Las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo ya dieron a conocer sus convocatorias y, entre ellas, destaca la de Panamá, que incluyó a dos jugadores que actualmente militan en el fútbol chileno: Cecilio Waterman y César Yanis.

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El delantero de Universidad de Concepción y el extremo de Cobresal, respectivamente, son parte de la nómina de los “Canaleros”, que conformarán el competitivo Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

La escuadra centroamericana, que dirige el danés-español Thomas Christiansen, tendrá su debut el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas de Chile frente a Ghana en Toronto, Canadá. Luego, enfrentará el martes 23 a Croacia y cerrará la fase grupal el sábado 27 frente a Inglaterra.

El millonario monto que recibirán Universidad de Concepción y Cobresal de la FIFA

La presencia de Cecilio Waterman y César Yanis en el Mundial 2026 supone una gran noticia para ambos clubes nacionales, ya que recibirán un millonario monto por ceder a sus jugadores a la selección panameña durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con el Programa de Asistencia a Clubes impulsado por la FIFA, creado para compensar a las instituciones que aportan jugadores al Mundial, en esta edición de la cita planetaria se distribuirá un monto récord de 335 millones de dólares.

En concreto, la presencia de Waterman y Yanis en la Copa del Mundo le reportará a Universidad de Concepción y Cobresal, respectivamente, cerca de 11 mil dólares diarios, cifra equivalente a casi 10 millones de pesos chilenos por jornada.

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