Real Madrid oficializa a su nuevo entrenador: contrato hasta 2029

Real Madrid anunció oficialmente el regreso de José Mourinho como su nuevo entrenador. El técnico portugués firmó un contrato por las próximas tres temporadas, para comenzar así su segunda etapa al frente del elenco merengue.

“La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029″, escribió el club español en un comunicado.

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, agregaron.

Mourinho, de 63 años y quien reemplaza en el cargo a Álvaro Arbeloa, vuelve de esta manera al Santiago Bernabéu, donde ya vivió una etapa de tres temporadas entre 2010 y 2013. En su primer ciclo, conquistó tres títulos: La Liga 2012, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.

El regreso de “Mou” fue una de las promesas que realizó Florentino Pérez en caso de ganar las elecciones y, tras confirmarse su continuidad como presidente, terminó por sellar el acuerdo.

Para concretar la operación, el Real Madrid pagó 15 millones de euros al Benfica, monto fijado en la cláusula del contrato del técnico con el club portugués.