;

Qué dice la psicología sobre las personas que nunca publican en redes sociales: no siempre es por privacidad

Mientras millones de usuarios comparten cada detalle de su vida en internet, otros optan por el silencio digital.

Javiera Rivera

Qué dice la psicología sobre las personas que nunca publican en redes sociales: no siempre es por privacidad

Qué dice la psicología sobre las personas que nunca publican en redes sociales: no siempre es por privacidad / Yana Iskayeva

En una época en que gran parte de la vida cotidiana se comparte en internet, hay personas que mantienen perfiles activos en redes sociales, pero rara vez publican fotografías, historias o detalles de su día a día.

A simple vista, esta conducta suele asociarse con la búsqueda de privacidad. Sin embargo, expertos en psicología indican que también puede reflejar otras características de la personalidad.

Según explica el portal especializado IPSIA Psicología, quienes forman parte del llamado fenómeno “zero posting” suelen utilizar las redes sociales principalmente para observar contenido.

De acuerdo con los especialistas, una de las características más comunes de estos usuarios es que no dependen de la aprobación de otros para sentirse valorados.

Los “likes”, seguidores o comentarios tienen una importancia secundaria, ya que su autoestima no está condicionada por la respuesta que reciben en redes sociales.

Revisa también

ADN

Además, suelen actuar de acuerdo con sus propios principios y mostrar una relación más consciente con el uso de las plataformas digitales.

Por otro lado, algunas personas optan por no publicar contenido porque prefieren establecer límites entre su vida privada y el espacio público.

Esta decisión también puede estar vinculada a una mejor gestión de su información personal y a una mayor reflexión antes de compartir experiencias o momentos cotidianos.

Por ello, los expertos coinciden en que la relación saludable con las redes no depende de la cantidad de publicaciones que una persona realiza, sino del uso consciente que hace de estas plataformas.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad