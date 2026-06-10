Qué dice la psicología sobre las personas que nunca publican en redes sociales: no siempre es por privacidad / Yana Iskayeva

En una época en que gran parte de la vida cotidiana se comparte en internet, hay personas que mantienen perfiles activos en redes sociales, pero rara vez publican fotografías, historias o detalles de su día a día.

A simple vista, esta conducta suele asociarse con la búsqueda de privacidad. Sin embargo, expertos en psicología indican que también puede reflejar otras características de la personalidad.

Según explica el portal especializado IPSIA Psicología, quienes forman parte del llamado fenómeno “zero posting” suelen utilizar las redes sociales principalmente para observar contenido.

De acuerdo con los especialistas, una de las características más comunes de estos usuarios es que no dependen de la aprobación de otros para sentirse valorados.

Los “likes”, seguidores o comentarios tienen una importancia secundaria, ya que su autoestima no está condicionada por la respuesta que reciben en redes sociales.

Además, suelen actuar de acuerdo con sus propios principios y mostrar una relación más consciente con el uso de las plataformas digitales.

Por otro lado, algunas personas optan por no publicar contenido porque prefieren establecer límites entre su vida privada y el espacio público.

Esta decisión también puede estar vinculada a una mejor gestión de su información personal y a una mayor reflexión antes de compartir experiencias o momentos cotidianos.

Por ello, los expertos coinciden en que la relación saludable con las redes no depende de la cantidad de publicaciones que una persona realiza, sino del uso consciente que hace de estas plataformas.