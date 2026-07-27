“Me cagaste la vida (...) la carrera”: exjefa de cabina de la FACh habla tras ser sobreseída por tráfico de ketamina

María Fernanda Rebolledo, suboficial de la Fuerza Aérea de Chile y exjefa de cabina en vuelos institucionales, habló por primera vez después de ser sobreseída de la investigación por el tráfico de cuatro kilos de ketamina desde Iquique.

La funcionaria permaneció seis meses en prisión preventiva luego de ser vinculada con una maleta que contenía la droga y que debía ser trasladada en un vuelo militar con destino a Santiago. El caso, conocido en julio de 2025, terminó con cinco integrantes de la FACh detenidos.

En conversación con Mega Investiga, Rebolledo se defendió y aseguró que recibió el equipaje después de que el cabo Mauricio Ponce, uno de los imputados, le pidiera trasladarlo desde Iquique.

“Primero me preguntó: ‘¿Tú vas a ese vuelo?’. Le dije que sí y me respondió: ‘Quiero pedirte un favor. Se me quedó una maleta en Iquique y quiero ver si me la puedes traer’”, relató.

Según su testimonio, el funcionario le aseguró que el equipaje contenía ropa y una botella de whisky. La maleta, que permanecía cerrada con un candado, fue retenida posteriormente por personal de Aduanas para ser revisada.

“Le pregunté qué tenía y me dijo que era ropa, que se trataba de una maleta pequeña de cabina, de las que van en el compartimiento superior. También me dijo que le iban a mandar un whisky, nada más”, afirmó.

“No quiero pensar que lo que trae la maleta es droga”

Tras la retención del equipaje por parte de personal de Aduanas en el aeropuerto, luego de que la maleta fuera sometida a revisión y se detectaran irregularidades, Rebolledo comenzó a pedir explicaciones a Ponce.

De acuerdo con su relato, el suboficial primero le aseguró que la maleta pertenecía a un conocido y posteriormente le dijo que era del cabo segundo Elías Villalonga Martínez , otro de los imputados en la investigación.

“Le escribí varias veces hasta que me dijo: ‘Es de un compadre’. Le respondí: ‘Pero me dijiste que era tuya’. Me dijo que la otra persona no me lo había querido pedir directamente (...) Le pregunté varias veces de quién era la maleta, hasta que finalmente me dijo que era del ‘guatón Villalonga’”, agregó.

La suboficial sostuvo que posteriormente le pidió a Ponce que se comunicara con Villalonga para aclarar qué transportaba el equipaje. “Después le escribí: ‘No quiero pensar que lo que trae la maleta es droga’ . Me respondió: ‘Ojalá que no’. Si sabía lo que traía, no lo quiso decir”, afirmó.

“El fiscal me mostró una fotografía y le confirmé que esa era la maleta. Después me preguntó si quería ver lo que llevaba adentro. Me mostró otra imagen y ahí vi los cuatro bultos junto a las dos botellas”, relató.

“No tuve reacción. Le preguntaba qué era y me respondió: ‘Es ketamina, son cuatro kilos’”, añadió.

Seis meses en prisión preventiva

Tras el hallazgo de la droga, la suboficial quedó detenida y posteriormente ingresó a prisión preventiva. Rebolledo aseguró que nunca había enfrentado una situación similar durante sus más de 15 años de carrera en la Fuerza Aérea.

“Jamás en mi vida había estado esposada de pies y manos, ni mucho menos había usado ese chaleco amarillo. Creo que para cualquier persona que se lo ponga debe ser horrible”, expresó.

También relató que su llegada a la cárcel estuvo marcada por los insultos que recibió debido a su condición de funcionaria uniformada. “Fue difícil. Llegué a una cárcel donde prácticamente las uniformadas son odiadas. Al principio sufrí varios insultos”, señaló.

“Fue un infierno. Pedía, por favor, que se comunicaran con mi familia, que le avisaran a mi mamá y a mi papá dónde estaba y que me llevaran cosas. Yo llegué con mi buzo de vuelo y estuve nueve días incomunicada”, recordó.

Rebolledo afirmó que su objetivo diario era resistir mientras permanecía recluida junto a personas que consideraba peligrosas.

“Abría los ojos todos los días y pensaba: ‘Es un día más en el que tienes que sobrevivir y enfrentarte a lo que sea para poder despertar mañana’”, sostuvo.

El encuentro con el funcionario que le entregó la maleta

En medio de un traslado, la suboficial volvió a encontrarse con Ponce, quien le habría pedido perdón por involucrarla en el caso.

“Logré verlo por una ventana. Él me miró y lo único que me dijo fue: ‘Perdóname, por favor, perdóname (...) No puedo reproducir todo lo que le dije, pero le pregunté por qué me había hecho eso. Le dije: ‘Me cagaste la vida, me cagaste la carrera’” , agregó.

Un informe de la Policía de Investigaciones determinó posteriormente que Ponce habría abusado de la confianza que mantenía con Rebolledo. Tras permanecer seis meses privada de libertad, la funcionaria fue liberada y finalmente sobreseída de la causa.