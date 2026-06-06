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Golpe para Argentina a días del Mundial 2026: seleccionado de la Albiceleste queda fuera del torneo por lesión

El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá jugar la Copa del Mundo.

Daniel García

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

La selección argentina sufrió una sensible baja en defensa para el Mundial 2026, a menos de una semana para que inicie la cita planetaria en Norteamérica.

El jugador afectado es Leonardo Balerdi, quien no podrá disputar la Copa del Mundo producto de una lesión en su pierna derecha. La Albiceleste confirmó la baja del zaguero del Olympique de Marsella a través de un comunicado en sus redes sociales.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, señaló el combinado trasandino.

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