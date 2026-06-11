Fernando Gago revela cuál es su prioridad en la U: “Lo más importante de todo es...”

Universidad de Chile ya se prepara para la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera. Los azules visitarán a Unión La Calera este sábado 14 de junio a las 15:00 horas. En la previa de este duelo, Fernando Gago atendió a los medios de comunicación y contó cuál es su prioridad en el club.

“Del lado que me toca a mí estar en esta profesión, es tratar de formar a los jóvenes, de darles minutos y herramientas a los futbolistas para que mejoren. A partir de eso, soy un convencido de los procesos y de los tiempos. Hay tiempos que los chicos deben vivir y tener en su carrera”, aseguró el técnico argentino.

“En base a eso, cuando hay una línea clara y hay un proceso, las cosas se logran. Se debe trabajar siempre en conjunto. Para mí, siempre en cualquier país lo más importante de todo es la selección y nosotros trabajamos para que los jugadores tengan posibilidades de estar ahí”, añadió.

En relación al próximo partido, Gago abordó la mala racha que tiene la U ante La Calera en los últimos partidos. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa de la Liga y los cementeros se quedaron con el triunfo en los dos duelos por la cuenta mínima.

“Desde el resultado, las conclusiones no son buenas, porque siempre tratamos de competir y ganar todos los partidos. Hay aspectos positivos y negativos en todos los encuentros que se juegan. Los enfrentamientos son completamente distintos, cada uno tiene distintas variantes”, señaló el argentino.

“Trataremos de corregir errores y potenciar las virtudes. Cada equipo tiene una idea de juego pero a la vez de eso uno trata de modificar para generar situaciones de ataque y que el rival no pueda generar ocasiones de ataque”, agregó.

Para cerrar, Fernando Gago recalcó que mantendrá su manera de jugar en la cancha y que “nosotros trabajamos para lograr la mejor versión nuestra en cada partido, independiente del rival y de la competencia que juguemos”.