Fernando Gago revela cuál es su prioridad en la U: “Lo más importante de todo es...”
El técnico argentino habló en conferencia de prensa y entregó detalles de lo que será el partido ante Unión La Calera.
Universidad de Chile ya se prepara para la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera. Los azules visitarán a Unión La Calera este sábado 14 de junio a las 15:00 horas. En la previa de este duelo, Fernando Gago atendió a los medios de comunicación y contó cuál es su prioridad en el club.
“Del lado que me toca a mí estar en esta profesión, es tratar de formar a los jóvenes, de darles minutos y herramientas a los futbolistas para que mejoren. A partir de eso, soy un convencido de los procesos y de los tiempos. Hay tiempos que los chicos deben vivir y tener en su carrera”, aseguró el técnico argentino.
“En base a eso, cuando hay una línea clara y hay un proceso, las cosas se logran. Se debe trabajar siempre en conjunto. Para mí, siempre en cualquier país lo más importante de todo es la selección y nosotros trabajamos para que los jugadores tengan posibilidades de estar ahí”, añadió.
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En relación al próximo partido, Gago abordó la mala racha que tiene la U ante La Calera en los últimos partidos. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa de la Liga y los cementeros se quedaron con el triunfo en los dos duelos por la cuenta mínima.
“Desde el resultado, las conclusiones no son buenas, porque siempre tratamos de competir y ganar todos los partidos. Hay aspectos positivos y negativos en todos los encuentros que se juegan. Los enfrentamientos son completamente distintos, cada uno tiene distintas variantes”, señaló el argentino.
“Trataremos de corregir errores y potenciar las virtudes. Cada equipo tiene una idea de juego pero a la vez de eso uno trata de modificar para generar situaciones de ataque y que el rival no pueda generar ocasiones de ataque”, agregó.
Para cerrar, Fernando Gago recalcó que mantendrá su manera de jugar en la cancha y que “nosotros trabajamos para lograr la mejor versión nuestra en cada partido, independiente del rival y de la competencia que juguemos”.
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