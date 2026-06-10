Los 8 fichajes de la U provenientes de Huachipato y Ñublense que pueden ser investigados por la Fiscalía / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La investigación que desarrolla la Fiscalía por el denominado caso Sartor sigue avanzando y ahora el foco está puesto en una serie de transacciones entre Universidad de Chile, Huachipato y Ñublense, en torno a la contratación de jugadores por parte del cuadro azul.

Según información de ADN Deportes, ocho fichajes realizados por la U en los últimos años podrían ser investigados por la Fiscalía, para determinar si dichas operaciones se concretaron en términos que pudieron perjudicar los intereses económicos de la Universidad de Chile.

A ellos se suma la contratación del entrenador Gustavo Álvarez, quien arribó al conjunto universitario proveniente de Huachipato. Revisa los detalles aportados por el abogado de Toesca, Sergio Rodríguez Oro, al Ministerio Público para que vean si amerita investigar.

Operaciones entre la U y Ñublense

En 2023, Universidad de Chile pagó cerca de 440.000 dólares a Ñublense por Nicolás Guerra, jugador que antes había sido transferido por Azul Azul al propio Ñublense en 130.000 dólares, es decir, los azules pagaron casi cuatro veces más para que el delantero volviera al club.

En el mismo año 2023, Universidad de Chile concretó la incorporación de Federico Mateos por aproximadamente 200.000 dólares, en circunstancias donde el jugador se encontraba libre tras finalizar contrato con Ñublense.

Operaciones entre la U y Huachipato

En 2022, Universidad de Chile compró el 50% del pase de Ignacio Tapia por 900.000. Un año antes, el 100% del mismo pase había sido ofrecido al entonces gerente deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, en 400.000 dólares.

También en 2022, Universidad de Chile adquirió el 50% del pase de Israel Poblete por 650.000 dólares, en circunstancias donde el plazo del contrato del jugador acreditaba su próxima libertad de acción.

En 2023, Universidad de Chile realizó la devolución a Huachipato de la mitad del pase de Jimmy Martínez sin contraprestación económica a favor de Azul Azul, siendo que en 2019 Azul Azul había desembolsado 950.000 por idéntico porcentaje.

En el mismo año 2023, Universidad de Chile concretó la transferencia del 50% del pase de Jason Vargas, primero al Al-Rayyan por 200.000 dólares y, posteriormente, a Huachipato a costo cero. El mismo jugador le costó 600.000 dólares a Azul Azul, proveniente de Unión La Calera.

En 2024, Universidad de Chile contrató al técnico Gustavo Álvarez. El contrato laboral de Álvarez con Huachipato había sido renovado tres meses antes de su salida, con la incorporación de una cláusula de terminación anticipada por 800.000 dólares, monto que Azul Azul terminó pagando en lo sustancial.

Dicha operación constituye, según la información disponible, el primer caso documentado en el fútbol profesional chileno en que un club paga íntegramente la cláusula de salida de un cuerpo técnico.

Además, en 2024 Universidad de Chile adquirió el 50% del pase de Gabriel Castellón, pagando a Huachipato una suma de 1.100.000 dólares, aunque la información comunicada por Azul Azul a la prensa señala un monto de 412.000 dólares.

Mientras que, en 2025, Universidad de Chile compró el 50% del pase de Gonzalo Montes, transfiriendo a Huachipato la cifra de 660.000 dólares, susceptible de incrementarse hasta 1.200.000 dólares por aplicación de las cláusulas variables vinculadas a partidos jugados pactadas en el contrato.

Según antecedentes conocidos de la investigación, la hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a determinar si estas operaciones fueron realizadas a valores de mercado o si pudieron generar beneficios indebidos para alguna de las partes involucradas.

En ese contexto, el allanamiento realizado por la PDI en el Centro Deportivo Azul no solo estuvo enfocado en la búsqueda de antecedentes societarios y financieros, sino que también incluyó la incautación de contratos de futbolistas y documentación relacionada con diversas transferencias y fichajes.