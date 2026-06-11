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El Fenómeno de El Niño en Chile 2026: pronostican que el “peak” del evento climático será en esta fecha

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó que el fenómeno ya está presente.

Sebastián Escares

El Fenómeno de El Niño en Chile 2026: pronostican que el “peak” del evento climático será en esta fecha

El Fenómeno de El Niño en Chile 2026: pronostican que el “peak” del evento climático será en esta fecha / Agencia Getty

El invierno en Chile está a la vuelta de la esquina y todo parece indicar que el Fenómeno de El Niño ya habría iniciado de forma oficial.

Así lo dio a conocer la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), organismo que este jueves 11 de junio informó que el fenómeno de El Niño ya está presente y que “se espera que se fortalezca hasta el invierno del hemisferio norte 2026-2027″.

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Cabe recordar que el evento climático se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial, lo que provoca diversas alteraciones climáticas como, por ejemplo, en las lluvias.

¿Cuándo es el “peak” del fenómeno de El Niño en Chile?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en dicho espacio, indicó que más allá de la llegada de el fenómeno de El Niño, lo que genera más expectación es el momento en que alcanzará su “peak”.

“Las proyecciones hablan de que se alcanzaría el peak de El Niño hacia nuestra primavera, estamos hablando de agosto, septiembre y octubre”, señaló el experto.

De ser este el caso, el experto indicó que “lo más probable es que tengamos una primavera lluviosa”, advirtió como efecto inmediato.

Alejandro Sepúlveda detalló que el momento de máxima intensidad de El Niño coincidiría con periodos de siembre y la floración de cultivos.

Además, explicó que tras el paso de los sistemas frontales, ocurrirían heladas tardías. “Podríamos tener después de la lluvia heladas tardías”, afirmó.

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