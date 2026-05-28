Posible “Súper Niño” enciende las alarmas en Chile: estos serían los efectos inminentes del fenómeno en el país / Getty Images

Las proyecciones meteorológicas para este invierno del 2026 en Chile han encendido las alertas de los especialistas y las autoridades del país.

Según el pronóstico estacional de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones podrían ubicarse por sobre los valores normales, en medio del posible desarrollo de un fenómeno de El Niño de alta intensidad.

El climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, en diálogo con 24 Horas, advirtió que este escenario podría traducirse en lluvias abundantes, pero también en eventos más intensos y concentrados en cortos periodos de tiempo.

Riesgo de aluviones por lluvias en zonas donde debería nevar

En conversación con el medio antes citado, el experto señaló que en años con superávit de precipitaciones, la presencia de El Niño suele ser determinante. “Cada vez que nosotros tenemos superávit de precipitaciones en el país, eso ocurre en años de El Niño. Así que para Chile, este fenómeno significa directamente la llegada de mucha agua”, señaló.

Sin embargo, el principal riesgo estaría en la combinación de lluvias intensas con temperaturas más altas. Esto puede elevar la isoterma cero, provocando precipitaciones líquidas en sectores cordilleranos donde normalmente debería caer nieve.

“Significa que en zonas de la cordillera en las que debería nevar de manera natural, va a llover. Y si te llueve sobre la tierra de la cordillera en vez de caer nieve, eso es aluvión seguro”, advirtió el especialista.

De acuerdo con Cordero, datos de la NOAA sugieren que el fenómeno podría alcanzar características de “Súper Niño”, un evento extremo del que solo se han registrado pocos casos en las últimas cinco décadas.

Como antecedente, el académico recordó que el episodio de El Niño de 2023 y 2024, pese a ser moderado, generó inundaciones, desbordes y damnificados en distintas zonas del país.

Ante este panorama, Senapred recomienda mantener techumbres en buen estado, limpiar acequias y vías de evacuación de agua, revisar sistemas de acumulación hídrica y planificar actividades agrícolas considerando eventuales excesos de lluvia.