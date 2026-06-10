No es solo resfriarse: geriatra advierte el peligro médico oculto que amenaza a los adultos mayores en invierno

Las atenciones médicas por infecciones respiratorias de carácter grave en personas mayores de 65 años registraron un incremento del 9,2% durante la última semana, según los datos oficiales de la Campaña de Invierno 2026 entregados por el Ministerio de Salud. La evolución de las cifras genera preocupación en el sector sanitario debido a que este segmento de la población presenta un rezago en su inmunización, anotando una cobertura de vacunación contra la influenza de apenas el 57,9%, lo que significa que 1,7 millones de personas pertenecientes a este tramo de edad aún no reciben la dosis.

Esta situación epidemiológica coincide con un cambio demográfico estructural detectado en el país. De acuerdo con los indicadores estadísticos actuales y las tendencias validadas por los resultados preliminares del Censo 2024, cerca de 4 millones de ciudadanos tienen 60 años o más, volumen que representa de forma aproximada el 20% del total de los habitantes de Chile.

La Dra. Adriana López Ravest, geriatra del Centro Médico Nueva Estoril y presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, explicó que los efectos de las afecciones invernales superan la sintomatología de un cuadro viral común. El desarrollo de patologías respiratorias estacionales y los períodos de internación médica prolongados actúan como detonantes de pérdidas de fuerza muscular, caídas, descompensaciones de cuadros crónicos y contracciones del rendimiento cognitivo. La especialista puntualizó que una sola semana de hospitalización deriva en un retroceso de la funcionalidad motriz que requiere meses de recuperación posterior.

El impacto de la inactividad en el hogar

A las patologías de origen viral se suma el factor de la disminución de la movilidad física dentro de las viviendas durante la época de bajas temperaturas. La Dra. Beatriz Urrutia Ramírez, reumatóloga y miembro de la directiva de la Sociedad Chilena de Reumatología, planteó que la reducción de los desplazamientos fuera del hogar acelera la pérdida de masa corporal y fuerza muscular, lo que eleva las probabilidades de sufrir fracturas y discapacidades físicas.

De acuerdo con el análisis de la profesional, el sedentarismo en personas que superan los 60 años propicia complicaciones directas para realizar acciones cotidianas autónomas, tales como incorporarse de un asiento, transitar por escaleras o mantener la estabilidad al caminar, lo que posteriormente incrementa los niveles de aislamiento social y detrimento anímico.

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Frente a este escenario, el consenso médico de las especialistas establece que el resguardo de la salud de los adultos mayores requiere conjugar la prevención biológica con la actividad motriz. El protocolo de recomendaciones difundido incluye la inoculación contra la influenza y el Covid-19, la práctica de rutinas de fuerza y equilibrio en el domicilio dos o tres veces por semana, evitar el reposo en cama por tiempos extensos, asegurar regímenes alimentarios con aportes proteicos, sostener los vínculos vecinales o familiares y realizar consultas médicas tempranas ante la aparición de los primeros síntomas respiratorios.