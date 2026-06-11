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Refuerzo sorpresa en Colo Colo: pasó por México, Brasil y volvió este año a Chile

Según información de ADN Deportes, Jean Meneses podría dejar Deportes Limache para fichar por el “Cacique” de cara al segundo semestre de la temporada.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre de la temporada y, en las últimas horas, apareció un nombre inesperado que está cerca de arribar al Estadio Monumental.

Se trata de Jean Meneses, actual delantero de Deportes Limache. Según información de ADN Deportes, el extremo de 33 años figura entre las prioridades del “Cacique” y ya se iniciaron los primeros acercamientos entre ambos clubes.

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Meneses cuenta con una cláusula de salida al extranjero cercana a los 250 mil dólares, aunque esta no contempla su partida a otro club chileno. Sin embargo, desde el elenco tomatero están dispuestos a negociar y escuchar la propuesta de Colo Colo.

Cabe recordar que Jean Meneses llegó a Limache a comienzos de año procedente de Vasco da Gama, club al que arribó en 2024 y donde atravesó una serie de problemas extrafutbolísticos que le impidieron tener mayor continuidad.

El exseleccionado nacional, quien estuvo siete años en el extranjero, también registra pasos por el León y el Toluca de México. En la actual temporada, ha mostrado un gran rendimiento: 5 goles y 10 asistencias en 20 partidos entre la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Supercopa.

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