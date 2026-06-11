Corte ordena suspender fiestas nocturnas en terraza de Casino Enjoy de Viña del Mar por ruidos molestos / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por vecinos del sector de avenida San Martín y ordenó la paralización inmediata de los eventos nocturnos que se realizan en la terraza del Casino Enjoy de Viña del Mar, tras concluir que la actividad vulnera derechos fundamentales de los residentes afectados por los ruidos.

La acción fue presentada por habitantes del edificio Isamar y otras comunidades cercanas al recinto, quienes denunciaron que las fiestas realizadas en la terraza oriente del cuarto piso del casino les impedían descansar de manera normal.

En su fallo, la Segunda Sala del tribunal estableció que los hechos constituyen una afectación a la integridad física y psíquica de las personas, además de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El abogado de los vecinos explicó que la resolución prohíbe la emisión de ruidos y el uso de elementos sonoros en horario nocturno, agregando que también ordena a la Municipalidad de Viña del Mar fiscalizar el cumplimiento de la medida.

Según indicó, al tratarse de una vulneración de garantías constitucionales, no era necesario acreditar el caso mediante mediciones específicas de ruido.

La decisión fue respaldada por los concejales Nancy Díaz y José Tomás Bartolucci, quienes afirmaron que la actividad comercial debe desarrollarse de manera compatible con la calidad de vida de los residentes.

Además, cuestionaron que la empresa concesionaria del casino intentara atribuir la responsabilidad de los eventos a una productora externa.

El conflicto entre el recinto y los vecinos no es nuevo. En octubre de 2025, la misma Corte de Apelaciones ya había ordenado a Casino Enjoy apagar pantallas publicitarias e instalar barreras físicas para reducir el impacto de la contaminación lumínica denunciada por residentes del sector.