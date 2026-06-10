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Tequila creado por chilenos obtiene Medalla de Oro en prestigiosa competencia mundial realizada en México

Junto con el reconocimiento a su calidad líquida, la propuesta gráfica del destilado se adjudicó una Medalla de Plata internacional por su diseño de empaque.

Mario Vergara

Getty Images

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El tequila Casa Maia, un proyecto liderado por profesionales chilenos en alianza con productores mexicanos, se adjudicó la Medalla de Oro en el certamen Latin America World Spirits Competition 2026. El evento internacional, desarrollado en el estado de Jalisco, México, es coordinado por The Tasting Alliance, una de las instituciones globales con mayor reputación en la evaluación y cata de bebidas espirituosas y vinos.

La firma internacional nació de la asociación de los fundadores Joaquín Lajehanniere, Juan Pablo Marín y Pedro Cedillo, quienes estructuraron el negocio con el objetivo de introducir en el mercado chileno un destilado de estándar mundial que preserve las pautas de consumo tradicionales de México. El perfil de aromas y sabores del producto fue diseñado bajo la dirección técnica de Zandra Gómez, galardonada como la mejor maestra tequilera de México en 2024, “con el fin de calibrar el producto a las preferencias del consumidor de Chile”, destacan desde la compañía.

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A los reconocimientos por sus propiedades organolépticas se sumó una distinción para su presentación visual. La botella de la marca, diseñada por el profesional chileno Ian Wallace, obtuvo la Medalla de Plata en los Indigo Design Awards 2026, una competencia que premia la innovación global en empaques y propuestas estéticas de carácter corporativo.

Características de la producción y pautas de consumo

El licor se produce bajo estrictos criterios de denominación de origen en el territorio de Jalisco. Su fórmula consiste en un tequila de características cristalinas que se somete a un periodo de maduración de nueve meses en barricas de roble americano, combinación que da como resultado un perfil con presencia de agave cocido, dejos de vainilla y notas dulces niveladas.

Destacan que la introducción de este producto “busca transformar los hábitos de consumo arraigados en Chile, donde el destilado suele asociarse exclusivamente a festividades rápidas y al acompañamiento de sal y limón”.

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Los creadores de la marca explicaron que la bebida de alta gama está pensada para ser degustada de forma pausada y a temperaturas bajas, prescindiendo de elementos anexos para apreciar su complejidad artesanal. De igual forma, el producto está validado para la confección de coctelería clásica internacional como los tragos Margarita, Paloma, Negroni o Carajillo.

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