A través de un video publicado en sus redes sociales, la Conmebol enseñó el proceso de preparación de los famosos completos mojados de Talca, una de las sedes del Mundial Sub 20 que se está disputando en nuestro país.

El ente rector del fútbol sudamericano acudió a un puesto de comida atendido por Patricia y Jimena, quienes explicaron el pase a paso para preparar el popular bocadillo chileno.

En las imágenes se muestra cómo el pan se humedece al vapor, adquiriendo una textura suave y esponjosa, paso fundamental para lograr el efecto “mojado”.

Tras incorporar la salchicha caliente, el tomate y la palta, una de las cocineras destaca que “la mayonesa casera es el ingrediente fundamental en el completo mojado”.

Revisa el video que publicó la Conmebol