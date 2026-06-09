Inauguran tren bala submarino que viajará a 250 km/h: conectará dos ciudades en solo 40 minutos

China avanzan en un ambicioso proyecto ferroviario que busca unir las ciudades de Dalian y Yantai mediante un tren bala submarino que circulará bajo el Mar de Bohai a velocidades de hasta 250 km/h.

La iniciativa, denominada Bohai Strait Tunnel, contempla una conexión de 123 kilómetros que permitiría reducir un trayecto que actualmente puede tomar entre seis y ocho horas a solo 40 minutos.

El diseño considera dos túneles ferroviarios paralelos y una galería central para emergencias. Además, estará integrado a la red de alta velocidad china, permitiendo viajes sin transbordos entre los tramos terrestres y submarinos.

Uno de los principales desafíos será construir una infraestructura capaz de resistir las complejas condiciones geológicas y sísmicas de la zona. Por ello, el proyecto incluirá sistemas avanzados de ventilación.

La inversión estimada oscila entre US$30.000 millones y US$41.000 millones, mientras que su entrada en operación está proyectada para 2035.

De concretarse, la obra se convertirá en una de las infraestructuras ferroviarias submarinas más importantes del mundo y reforzará la conectividad y el transporte de mercancías en el gigante asiático.