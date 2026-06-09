Revelan antigua infidelidad de Arturo Vidal con reconocido rostro de la farándula: “Pensó en dejar a Marité por ella”

Este martes, en el episodio más reciente de Que te lo digo, la periodista de espectáculos Paula Escobar dio a conocer un antiguo conflicto de la farándula chilena.

La comunicadora reveló, ante el asombro del panel del programa, una supuesta infidelidad de Arturo Vidal con Faloon Larraguibel.

Según relató Paula Escobar, todo se remontaría a 2009, cuando Faloon formaba parte de Yingo e iniciaba su relación con Karol Dance. En paralelo, Arturo Vidal jugaba en el Bayer Leverkusen y acababa de convertirse en padre de su primer hijo junto a Marité Matus.

“Cuando Marité Matus y Arturo Vidal tuvieron a su primer hijo, el ‘Monito’ Vidal, paralelo a esto, me contaron que la primera mujer con la que estuvo Arturo Vidal mientras estaba con Marité fue nada más y nada menos que Faloon Larraguibel”, comenzó relatando Paula Escobar.

“Me contaron que incluso Arturo pensó, en algún momento, dejar a Marité por Faloon”, agregó.

Tras esta revelación, la periodista compartió una historia que involucra a un amigo cercano del futbolista.

“Arturo tiene un amigo que se llama Yito y, cuando él estaba viviendo sus años de gloria en Europa, le dijo: ‘Yito, necesito que le compres un collar a Faloon’”, reveló.

“Él compra el collar para entregárselo a Faloon. Yito va con la caja y se encuentra con Marité. ¿Sabes lo que le dijo ella? ‘¿Y esa caja?’”, agregó Paula Escobar.

Escobar cerró su historia indicando que el amigo de Arturo Vidal terminó entregándole el collar a Marité Matus, pero que le revelaron que por esta razón la exesposa del futbolista odia a Faloon Larraguibel.