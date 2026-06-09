Nieve en la Región Metropolitana: qué zonas podrían recibir hasta 15 centímetros este miércoles

La Región Metropolitana se mantiene bajo vigilancia por el avance de un evento meteorológico que dejará lluvia, viento y nieve durante este martes 9 y miércoles 10 de junio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso por viento normal a moderado en cordillera de la región.

A raíz del pronóstico, Senapred modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. La medida regirá hasta que las condiciones así lo ameriten.

Dónde podría caer nieve en la RM

Según el reporte, las precipitaciones sólidas se concentrarían principalmente en sectores cordilleranos de la Región Metropolitana. Para este martes y miércoles se proyectan entre 10 y 15 centímetros de nieve en cordillera, acompañados por viento de 25 a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

En la precordillera, en tanto, se esperan lluvias de 5 a 10 milímetros durante este martes y entre 10 y 15 mm durante el miércoles. En la cordillera de la Costa también podrían registrarse entre 5 y 10 mm en ambas jornadas, mientras que en el valle longitudinal se prevén montos menores, de 2 a 5 mm durante este martes.

Un punto clave será la baja de la isoterma cero, que descenderá desde los 3.500 metros hasta cerca de 2.200 metros, antes de volver a subir parcialmente. Esto explica que la nieve se proyecte principalmente en zonas altas y no en sectores urbanos de Santiago.

Además, Sernageomin advirtió que la posibilidad de aluviones y derrumbes será moderada para cordillera de la costa y precordillera, y baja para valle longitudinal y cordillera.

Senapred explicó que la alerta implica un “estado de reforzamiento de la vigilancia”, con “monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo” para actuar frente a eventuales emergencias.