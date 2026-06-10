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“Hue... cara de ra...”: Sergio Rojas apunta a Pamela Díaz como la culpable de arruinar la vida de exfigura de TV

El periodista de espectáculos acusó a “La Fiera” de haber exhibido imágenes íntimas de una conocida comunicadora.

Sebastián Escares

“Hue... cara de ra...”: Sergio Rojas apunta a Pamela Díaz como la culpable de arruinar la vida de exfigura de TV

Una potente declaración fue la que emitió el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, apuntando a Pamela Díaz como la culpable de arruinar la vida de una conocida exfigura de la televisión chilena.

Todo ocurrió en medio del podcast “Noche de Pirañas”, espacio conducido por Sergio Rojas. En el programa, el comunicador se refirió a la filtración de fotografías íntimas de la senadora Camila Flores.

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Fue en ese contexto, que el periodista dijo: “Veía a Pamela Díaz en el programa de ella, Hay que decirlo, hablando de lo terrible que era la filtración de las fotos de la señorita Camila Flores por parte de su marido”.

“Yo dije ‘hueo... cara de raja’. O sea, tu estás hablando de lo terrible que es como a alguien le caga una vida filtrándole las fotos a alguien, cara de raja, ¿y lo que tú hiciste con Alejandra Álvarez?“, lanzó el comunicador.

De acuerdo a lo mencionado por Rojas, Pamela Díaz fue la culpable de “mostrar la foto, exhibirla ante todo un país, con Alejandra Álvarez absolutamente desnuda”.

“Le cagaste toda la vida a una familia. La mamá de la Alejandra, que murió el año pasado, murió una persona de ochenta y tantos años, con una pena terrible porque a su hija se le destruyó su proyecto de vida”, manifestó el periodista.

En esa línea, el comunicador sostuvo que “la Alejandra perdió pega, perdió relaciones. Nunca más ha podido reestablecer una relación con un hombre porque ella se trizó por dentro. Sus hijos lo pasaron pésimo”

“Y nadie fue capaz de preguntarle en ese panel: ‘¿Hueo... me estás hablando en serio?’ Me estás hablando de lo terrible que es filtrar una foto cuando tú hiciste lo mismo afuera de la peluquería de Hugo Guerra", expresó Sergio Rojas para concluir el tema.

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