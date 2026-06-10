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“Parece una persona inhumana”: Jaime Coloma arremete contra figura del Gobierno tras embargos a deudores del CAE

“Le aconsejo una asesoría comunicacional”, lanzó el exjurado de Rojo.

Sebastián Escares

“Parece una persona inhumana”: Jaime Coloma arremete contra figura del Gobierno tras embargos a deudores del CAE

Los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) no han dejado indiferente a nadie. Tal es el caso del presentador de TV Jaime Coloma, quien expresó su sincera opinión sobre el tema.

En medio del programa La Voz de los que sobran, el exjurado de Rojo partió refiriéndose al rechazo al levantamiento del secreto bancario. "Lo que más le jode a la derecha, que finalmente son los que se oponen tan tajantemente al levantamiento del secreto bancario, tiene que ver con otros delitos, como por ejemplo, lo que se está investigando de la cuota Flores", expresó.

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Tras su primera intervención, el comunicador envió un mensaje sin filtro contra una figura del Gobierno del Presidente José Antonio Kast: la ministra de Educación, María Paz Arzola.

“No se entiende el guante con los empresarios versus la violencia al ciudadano común y corriente”, señaló en el programa Jaime Coloma.

En esa misma línea, lanzó: "La ministra de Educación, con una sonrisa... ministra, con todo respeto, le aconsejo una asesoría comunicacional".

“Porque si usted está justificando que a una persona le quiten toda la plata que gana para vivir el mes, con una sonrisa, eso parece una burla”, agregó.

En el mismo espacio, el presentador de televisión ahondó aún más y manifestó: “Parece una persona inhumana y que le importa un carajo que un ciudadano no tenga para vivir por una deuda del CAE”.

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